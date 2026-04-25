I Lakers riescono a ottenere una vittoria contro i Rockets, grazie a una tripla di James che li porta all’overtime dopo aver recuperato un vantaggio di 6 punti a 30 secondi dalla fine. I Celtics e gli Spurs hanno invece conquistato le rispettive vittorie nelle loro partite. I Rockets avevano avuto il controllo del punteggio fino a pochi secondi prima della rimonta dei Lakers.

Tre partite, tre vittorie in trasferta. Notte di spettacolo nei playoff Nba, che vedono i Lakers portarsi sul 3-0 contro Houston (priva di Durant) grazie all'eterno LeBron, autore della tripla decisiva per mandare la partita all'overtime poi vinto da Los Angeles. Cade in casa anche Philadelphia - ancora senza Embiid - contro Boston, sotto i colpi di Tatum e Brown. Grande assente anche Wembanyama, ma gli Spurs battono Portland con una rimonta guidata da Harper e Castle, coppia da 60 punti e 41 anni in due. Ecco come sono andate le tre partite della notte italiana. I Celtics vincono, ma che fatica scrollarsi di dosso questi 76ers....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eterno LeBron! Rimonta Houston e poi la batte, Lakers sul 3-0. Vincono Celtics e Spurs

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