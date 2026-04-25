Nella notte NBA del 25 aprile, si sono disputate tre partite di playoff. I Lakers hanno vinto al supplementare portandosi sul 3-0 nella serie. Anche Celtics e Spurs hanno ottenuto vittorie nelle rispettive sfide. Tutte le partite si sono concluse con successi delle squadre in trasferta, mentre le gare si fanno sempre più decisive nel corso dei playoff.

Tre le partite disputate nella notte NBA, e in questi playoff che sempre più entrano nel vivo va rimarcato come tutte le sfide odierne si siano risolte con successi delle franchigie in campo lontano dalle mura amiche. Ma andiamo con ordine a rimarcare quanto accaduto in attesa del secondo fine settimana in cui ci sarà la consueta suddivisione da 4 partite in un giorno e 4 nell’altro tutte di seguito. I Boston Celtics sconfiggono per 100-108 i Philadelphia 76ers e si riprendono il vantaggio del fattore campo nella serie. Merito di un’ottima prima metà di gara da 54-47, che fondamentalmente serve a definire i termini della questione successivamente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (25 aprile): Lakers sul 3-0 al supplementare, vincono anche Celtics e Spurs

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