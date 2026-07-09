Si compone sempre di più il mosaico delle castellane che sabato sera, nel corteo storico della Quintana, interpreteranno l’eleganza e l’identità dei castelli del territorio. Tra le novità c’è Maria Chiara Esposto, scelta come castellana di Montegallo. Trentacinque anni, mamma di tre figli, si è legata profondamente al paese dopo il matrimonio con Cristian Perotti. "Sono molto emozionata. Non ho mai partecipato al corteo, ma sono sempre stata appassionata grazie alla mia famiglia che mi ha trasmesso l’amore per la Quintana". A rappresentare Folignano sarà invece Silvia Di Natale, trentasettenne medico di famiglia, con una grande passione per arte, musica e teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le castellane pronte a impreziosire il corteo: "Grande emozione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Palio di Legnano sfila con le Louboutin: sedici creazioni uniche per i Capitani e le Castellane delle otto contradePer celebrare gli 850 anni della Battaglia di Legnano, la Fondazione Palio ha collaborato con artigiani per realizzare sedici scarpe uniche.

Emozione in Piazza Grande. L’alzata, il lancio delle brocche e le birate che fendono la follaNella mattinata del 15 maggio, Piazza Grande si è riempita di movimento e di voci, con le persone che si sono radunate fin dalle prime ore.

La bellezza delle Castellane pronte a incantare il corteoL’attesa è anche per loro, le sedici castellane scelte dai rispettivi castelli per impreziosire con la propria bellezza la Quintana di domenica. Folignano, ad esempio, ha affidato il ruolo della dama ... ilrestodelcarlino.it

Le castellane pronte a impreziosire il corteoDue settimane. Manca poco, ormai, alla Quintana di luglio e cresce l’attesa anche da parte dei castelli. Molti di loro hanno già scelto le ‘signore’ che indosseranno gli abiti delle castellane e che, ... ilrestodelcarlino.it