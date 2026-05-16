Nella mattinata del 15 maggio, Piazza Grande si è riempita di movimento e di voci, con le persone che si sono radunate fin dalle prime ore. La giornata è iniziata con l’alzata delle brocche e il lancio di birre tra la folla, creando un’atmosfera di festa e partecipazione. La piazza si è animata presto, come di consueto, offrendo momenti di emozione condivisa che si sono distinti tra i presenti. L’evento si è svolto senza intoppi, attirando l’attenzione di molti cittadini.

È partita presto, come sempre, la giornata del 15 maggio. E non ha lesinato emozioni uniche, percepibili solo in determinati momenti, come quelli di ieri mattina. Già dalle prime ore del mattino, quando i Tamburini hanno dato il via alla lunga giornata, svegliando i protagonisti della Festa con il suono delle bacchette sulla pelle tesa dei tamburi: il Primo e Secondo Capitano, Daniele Pencedano e Stefano Pauselli, l’alfiere Mirko Fiorucci, il cappellano dei Ceri don Mirko Orsini e i tre capodieci, Gabriele Fofi per Sant’Ubaldo, Francesco Spogli per San Giorgio e Alessandro Lepri per Sant’Antonio. Quindi la visita al cimitero per onorare i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emozione in Piazza Grande. L’alzata, il lancio delle brocche e le birate che fendono la folla

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