Per celebrare gli 850 anni della Battaglia di Legnano, la Fondazione Palio ha collaborato con artigiani per realizzare sedici scarpe uniche. Queste calzature, create dai designer, sono state indossate dai Capitani e dalle Castellane delle otto contrade durante il corteo del Palio. Le scarpe sono state realizzate con materiali di alta qualità e si distinguono per design esclusivi. La collaborazione ha portato a creazioni di lusso ispirate alla storia locale.

La collaborazione è nata da una vicinanza geografica: uno degli stabilimenti produttivi del marchio si trova a Parabiago, tanto che undici anni fa lo stilista ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune. Quale migliore occasione di un anniversario come quello del 2026, che segna gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano (il 29 maggio 1176, quando gli eserciti della Lega Lombarda sconfissero l’imperatore Federico Barbarossa) per rinforzare il legame tra la moda e il territorio, con le sue usanze, tradizioni e soprattutto il suo sapere secolare? Gli artigiani hanno studiato la storia medievale, grazie anche ai materiali della Commissione Costume della Fondazione Palio, e hanno realizzato sedici paia di scarpe, due per ciascuna delle otto contrade di Legnano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Palio di Legnano sfila con le Louboutin: sedici creazioni uniche per i Capitani e le Castellane delle otto contrade

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