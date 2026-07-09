Lavoro stabile per pensioni solide L’equazione che serve secondo l’Inps

L’Inps sottolinea che per garantire pensioni più sicure è essenziale aumentare e migliorare l’occupazione. La sfida demografica attuale richiede un rafforzamento sia in termini di numero di lavoratori sia di qualità del lavoro. Questi cambiamenti sono considerati fondamentali per sostenere il sistema previdenziale nel tempo. La strategia si basa su un incremento dell’occupazione stabile e su politiche volte a migliorare le condizioni lavorative.

Il lavoro cambia e le pensioni pure. Per questo, di fronte a una sfida demografica senza precedenti, è necessario rafforzare l’occupazione, quantitativamente e qualitativamente, per rendere più solida la previdenza di domani. Una scelta quasi obbligata, se si vuole tenere in piedi tutto il sistema. Ma, soprattutto, il messaggio che permea il Rapporto annuale dell’Inps, presentato dal presidente dell’istituto di previdenza, Gabriele Fava, nella sala della Regina alla Camera. L’Italia, non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricordarlo, sconta un grave problema di denatalità: si fanno meno figli, si invecchia di più. Dunque, meno contributi, più spesa previdenziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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