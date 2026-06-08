Lavori al Passetto di Ancona | partito oggi il cantiere previsto livellamento dell?arenile e posa delle passerelle

Sono iniziati oggi i lavori al Passetto di Ancona, con interventi di livellamento dell’arenile e posa di passerelle. Contestualmente, proseguono i lavori nella pineta per la costruzione di nuovi marciapiedi e la rimozione delle barriere. I cantieri sono stati avviati in una zona già interessata da interventi di riqualificazione, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e l’accessibilità. I lavori sono programmati per proseguire nelle prossime settimane.

ANCONA - Continuano i lavori al Passetto ad Ancona. Oltre ai cantieri che interessano la pineta per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche, destinati a proseguire fino a luglio, da questa mattina, 8 giugno, sono partiti anche gli interventi sulla spiaggia. I lavori prevedono il livellamento dell’arenile, la posa delle passerelle e una serie di opere complementari finalizzate a migliorare la fruibilità della spiaggia e ad agevolare l’accesso al mare per cittadini e bagnanti. L’intervento era stato rinviato nei giorni scorsi a causa delle avverse condizioni meteomarine, caratterizzate da pioggia e forte vento. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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