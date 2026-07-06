A Bibbona, in provincia di Livorno, sono quasi terminati i lavori sulla cassa di espansione sul Fosso della Madonna. L’intervento prevede l’adeguamento e la sistemazione idraulica dell’area, con un investimento di circa 3 milioni di euro. I lavori sono in fase di completamento, con alcune operazioni di finitura ancora da concludere. La nuova struttura mira a migliorare la gestione delle acque del fosso.

BIBBONA – Sono in fase di ultimazione a Bibbona, in provincia di Livorno, gli interventi di adeguamento e sistemazione idraulica della cassa di espansione sul Fosso della Madonna. L’opera, dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro, è stata affidata dalla Regione Toscana al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa con lo scopo di mitigare il rischio di alluvioni che minaccia l’abitato della frazione de La California, oltre alla viabilità principale e alla vicina linea ferroviaria. Il progetto è nato per dare una risposta a criticità storiche del territorio. Durante le precipitazioni più intense, la zona è infatti soggetta a esondazioni che in passato hanno provocato allagamenti con oltre 50 centimetri d’acqua nelle aree residenziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Bibbona, quasi pronta la nuova cassa di espansione sul Fosso della Madonna: investimento da 3 milioni di euro

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