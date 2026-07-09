Laura Pigozzi Le attività manuali ci salvano dall’overdose digitale regalandoci un piacere più lento da raggiungere | perché i giovani non le trovano attraenti?

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una trasmissione televisiva, una psicoanalista ha sottolineato come le attività manuali possano aiutare a contrastare l’eccesso di tecnologia tra i giovani, offrendo un’esperienza più lenta e gratificante. Ha evidenziato che molte giovani generazioni evitano queste attività, preferendo il mondo digitale. La discussione si concentra sulle difficoltà nel coinvolgere i giovani in pratiche manuali, considerate meno attraenti rispetto all’uso costante di dispositivi elettronici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il recente intervento della psicoanalista Laura Pigozzi all'interno della trasmissione Rai “Settegiorni-Parlamento” tocca una delle sfide educative e psicologiche più complesse del nostro tempo: il progressivo allontanamento dei giovani dalla dimensione fisica e il vivere senza sosta in una vera e propria "overdose" tecnologica. L'analisi non si limita a una critica della virtualità, ma offre una riscoperta del valore terapeutico, cognitivo ed emotivo della manualità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Abusi sulle donne più che raddoppiati in 7 anni a Forlì: perché lavoro e laurea non salvano più le vittimeNegli ultimi sette anni, a Forlì, sono più che raddoppiati i casi di abusi sulle donne.

Vicinato delle Erbe, le attività della piazza si mettono assieme: "Non aspettiamo qualcosa calato dall'alto, ci attiviamo"Nel quartiere delle Erbe, l’associazione locale ha annunciato un calendario di eventi e iniziative che si svolgeranno da maggio a ottobre del 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web