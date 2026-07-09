Laura Pigozzi Le attività manuali ci salvano dall’overdose digitale regalandoci un piacere più lento da raggiungere | perché i giovani non le trovano attraenti?

Durante una trasmissione televisiva, una psicoanalista ha sottolineato come le attività manuali possano aiutare a contrastare l’eccesso di tecnologia tra i giovani, offrendo un’esperienza più lenta e gratificante. Ha evidenziato che molte giovani generazioni evitano queste attività, preferendo il mondo digitale. La discussione si concentra sulle difficoltà nel coinvolgere i giovani in pratiche manuali, considerate meno attraenti rispetto all’uso costante di dispositivi elettronici.

Il recente intervento della psicoanalista Laura Pigozzi all'interno della trasmissione Rai “Settegiorni-Parlamento” tocca una delle sfide educative e psicologiche più complesse del nostro tempo: il progressivo allontanamento dei giovani dalla dimensione fisica e il vivere senza sosta in una vera e propria "overdose" tecnologica. L'analisi non si limita a una critica della virtualità, ma offre una riscoperta del valore terapeutico, cognitivo ed emotivo della manualità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abusi sulle donne più che raddoppiati in 7 anni a Forlì: perché lavoro e laurea non salvano più le vittimeNegli ultimi sette anni, a Forlì, sono più che raddoppiati i casi di abusi sulle donne.

Vicinato delle Erbe, le attività della piazza si mettono assieme: "Non aspettiamo qualcosa calato dall'alto, ci attiviamo"Nel quartiere delle Erbe, l’associazione locale ha annunciato un calendario di eventi e iniziative che si svolgeranno da maggio a ottobre del 2026.