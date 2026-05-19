Abusi sulle donne più che raddoppiati in 7 anni a Forlì | perché lavoro e laurea non salvano più le vittime

Negli ultimi sette anni, a Forlì, sono più che raddoppiati i casi di abusi sulle donne. Questa crescita si verifica nonostante il numero di donne con un impiego o una laurea, che in passato potevano rappresentare un fattore di protezione, non sembri più garantire sicurezza. La sezione di inchieste di ForliToday.it approfondisce questa tematica, offrendo analisi esclusive e dati aggiornati. Per sostenere il lavoro giornalistico, è possibile abbonarsi attraverso la piattaforma dedicata.

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di ForliToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Una fotografia nitida, dettagliata e per questo drammatica, che mette a nudo una realtà complessa e radicata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

la violenza sulle donne non deve più esserci…

Sullo stesso argomento

Italia paese longevo: 83,4 anni speranza di vita alla nascita. Più 8 gli uomini, più 6,5 le donne. Ecco perchéIn Italia, nonostante la propaganda della politica quando non gli fa comodo, si vive bene.

Infortuni sul lavoro, dati drammatici in provincia: i casi mortali sono più che raddoppiatiLa Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione...

Abusi sulle donne più che raddoppiati in 7 anni a Forlì: perché lavoro e laurea non salvano più le vittimeIl report del Centro Donna demolisce i vecchi cliché sulla marginalità: la maggior parte delle utenti è coniugata, inserita e con un'istruzione medio-alta. Ma i percorsi di protezione sono frenati dal ... forlitoday.it

In tutta Italia le farmacie sono sempre più spesso presidio contro la violenza sulle donne e da Palermo parte un progetto pilota per aiutare farmaciste e farmacisti a interpretare i segnali d'aiuto delle vittime che hanno paura di denunciare in modo da avvisare i x.com

La società sarebbe più sicura e più equilibrata se le donne detenessero più potere strutturale? reddit

Violenza sulle donne, a Foggia istituzioni e imprese agricole fanno rete: incontro al Mercato CopertoUn momento di confronto, sensibilizzazione e costruzione di una rete territoriale sempre più forte contro la violenza di genere. È ... immediato.net