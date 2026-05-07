Vicinato delle Erbe le attività della piazza si mettono assieme | Non aspettiamo qualcosa calato dall' alto ci attiviamo

Nel quartiere delle Erbe, l’associazione locale ha annunciato un calendario di eventi e iniziative che si svolgeranno da maggio a ottobre del 2026. La piazza Cavour, al contrario di altre zone centrali della città, non presenta molte vetrine chiuse. L’associazione ha dichiarato di voler organizzare attività senza attendere interventi dall’alto, preferendo promuovere iniziative proprie per coinvolgere la comunità.

In piazza Cavour, dove non si nota la “moria” di vetrine vuote come in altre parti del cuore della città, l’associazione “Il vicinato delle Erbe” ha presentato per il 2026 un ricco programma di eventi e animazioni che vanno da maggio fino a ottobre.Leggi la notizia .🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Funivia in Val Bisagno, il comitato di via Vecchia: "Progetto calato nuovamente dall'alto"Mentre il centrodestra protesta, anche tra la cittadinanza c'è chi non nasconde la propria perplessità: è il caso del comitato di via Vecchia e... Crisi Realco, si teme effetto domino: "Si tutelino le attività di vicinato"La crisi senza fondo di Realco-Sigma, presente sul territorio dell’Unione Val d’Enza con i diversi marchi del gruppo, non è solo una vicenda...