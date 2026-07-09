Latina morte Satnam Singh | datore condannato a 16 anni in primo grado

Il titolare dell’azienda agricola di Latina è stato condannato a 16 anni di reclusione in primo grado dalla Corte d’Assise. La sentenza arriva dopo il decesso di Satnam Singh, avvenuto durante il suo lavoro nel luglio del 2026. La decisione giudiziaria riguarda direttamente la responsabilità dell’imprenditore nel caso. La corte ha emesso il verdetto dopo il processo, senza ulteriori dettagli sulla sentenza.

Latina, 9 luglio 2026 – Il titolare dell’azienda agricola di Latina dove lavorava Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione dalla Corte d’Assise del Tribunale di Latina. Singh, bracciante agricolo di origine indiana, morì nel giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Il suo caso scosse profondamente l’opinione pubblica, diventando uno dei simboli più drammatici dello sfruttamento nei campi e della battaglia contro il caporalato. Condanna a 16 anni per Antonello Lovato. La Corte d’Assise ha condannato l’uomo per omicidio volontario nella forma del dolo eventuale, riconoscendo però la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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IN DIRETTA - MORTE DI SATNAM SINGH, CONDANNATO ANTONELLO LOVATO

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Morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro Antonello Lovato condannato a 16 anniAntonello Lovato è stato condannato a sedici anni di carcere per la morte del bracciante Satnam Singh.

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#Latina La morte di Satnam Singh. Il datore di lavoro Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio volontario. Abbandonò il bracciante davanti casa con il braccio amputato. Ad attendere la sentenza un presidio della #Cgil. Immagini dell’inviat - X x.com

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La morte di Satnam Singh dopo l’incidente nei campi: condannato il datore di lavoroLa Corte d’Assise di Latina ha inflitto 16 anni di carcere ad Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, rimasto gravemente ferito nelle campagne pontine. notizie.it

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