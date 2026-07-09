Latina guerra ai rifiuti abbandonati | tolleranza zero e multe contro gli incivili

Notizia in breve

Alle cinque di questa mattina, il Comune di Latina ha avviato un’operazione di rimozione dei rifiuti abbandonati, in collaborazione con Abc. Il sindaco ha annunciato tolleranza zero e multe contro chi lascia rifiuti in modo illecito. Sono stati rimossi materiali depositati in diverse zone della città. L’operazione proseguirà nei prossimi giorni con controlli e sanzioni, per contrastare l’inciviltà e l’abbandono illegale di rifiuti.