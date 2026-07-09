Latina guerra ai rifiuti abbandonati | tolleranza zero e multe contro gli incivili
Alle cinque di questa mattina, il Comune di Latina ha avviato un’operazione di rimozione dei rifiuti abbandonati, in collaborazione con Abc. Il sindaco ha annunciato tolleranza zero e multe contro chi lascia rifiuti in modo illecito. Sono stati rimossi materiali depositati in diverse zone della città. L’operazione proseguirà nei prossimi giorni con controlli e sanzioni, per contrastare l’inciviltà e l’abbandono illegale di rifiuti.
Latina, 9 luglio 2026 – “Da oggi in poi ci sarà tolleranza zero verso ogni forma di abbandono illecito dei rifiuti ”. Con queste parole il sindaco Matilde Celentano ha dato il via, alle ore 5 di questa mattina, all’operazione straordinaria di rimozione dei rifiuti abbandonati, promossa dal Comune di Latina in collaborazione con Abc. Presenti anche l’assessore all’Ambiente Michele Nasso, gli equipaggi e gli operatori. L’intervento è partito dal piazzale delle autolinee di Latina per poi proseguire lungo le principali strade della città interessate dalle numerose segnalazioni dei cittadini. Tra queste via Romagnoli, viale Kennedy, via Copenaghen, via Grecia, via Londra, via Rossa e via Bachelet. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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