Cumuli di rifiuti a Montesilvano l' assessore Pompei | Tolleranza zero verso gli incivili FOTO

A Montesilvano si registrano cumuli di rifiuti abbandonati in diverse aree della città. L’assessore competente ha dichiarato che si adotterà una politica di tolleranza zero contro chi smaltisce i rifiuti in modo illecito. Ha inoltre evidenziato che spesso si attribuiscono problemi al nuovo sistema di raccolta differenziata, ma si tratta di comportamenti irresponsabili di singoli. La gestione dei rifiuti continua a essere oggetto di interventi e controlli da parte delle autorità locali.

“Troppo spesso, davanti a cumuli di rifiuti abbandonati indiscriminatamente, si tende a puntare il dito contro il nuovo sistema di raccolta, usandolo come un facile alibi. Ma le immagini e i fatti sul territorio ci raccontano una realtà ben diversa, che nulla ha a che fare con i turni o. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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