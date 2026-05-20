Rifiuti abbandonati a Bari le videotrappole incastrano gli incivili | scoperti 2800 illeciti in 8 mesi
A Bari, in otto mesi, sono stati individuati oltre 2800 episodi di abbandono illecito di rifiuti grazie all’uso di videotrappole. Di questi, 1803 casi riguardano conferimenti a mano, mentre in 838 situazioni sono state identificate le targhe dei veicoli coinvolti. Le telecamere hanno contribuito a scoprire numerosi comportamenti scorretti nel deposito dei rifiuti, offrendo un quadro dettagliato delle attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti nella città.
Sono stati rilevati più di 2800 conferimenti illeciti di rifiuti: 1803 sono stati gli abbandoni a mano e 838 gli episodi in cui sono state individuate le targhe dei mezzi usati per lo smaltimento non corretto. Sono questi i numeri delle rilevazioni compiute a Bari attraverso il nuovo sistema di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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