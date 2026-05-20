Rifiuti abbandonati a Bari le videotrappole incastrano gli incivili | scoperti 2800 illeciti in 8 mesi

A Bari, in otto mesi, sono stati individuati oltre 2800 episodi di abbandono illecito di rifiuti grazie all’uso di videotrappole. Di questi, 1803 casi riguardano conferimenti a mano, mentre in 838 situazioni sono state identificate le targhe dei veicoli coinvolti. Le telecamere hanno contribuito a scoprire numerosi comportamenti scorretti nel deposito dei rifiuti, offrendo un quadro dettagliato delle attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti nella città.

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