Gianluca Gaetano sta per trasferirsi all’Atalanta dopo aver concluso le visite mediche e firmato il contratto con il club nerazzurro. La Juventus, che lo aveva seguito a lungo, non ha raggiunto l’accordo e il giocatore lascerà il Cagliari. Il trasferimento rappresenta il primo acquisto ufficiale dell’Atalanta in questa sessione di mercato. Nei prossimi giorni, Gaetano completerà le formalità per diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

Grande colpo di mercato da parte della compagine nerazzurra: si tratta del primo rinforzo per il club allenato da Sarri. Niente da fare per la Juventus che lo aveva seguito a lungo: Gianluca Gaetano nelle prossime ore saluterà definitivamente il Cagliari e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’ Atalanta. Una pessima notizia, dunque, per Luciano Spalletti che voleva portare proprio il centrocampista classe 2000 in bianconero. Gaetano (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto evidenziato dalla redazione di ‘Sky Sport’, Atalanta e Cagliari avrebbero raggiunto poco fa l’accordo definitivamente per il trasferimento del calciatore a Bergamo: la società sarda incasserà circa 12 milioni più altri 2 di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - L’Atalanta beffa in extremis la Juve: visite mediche e firma

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