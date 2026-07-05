Vacanze finite per l’Atalanta | inizia la nuova stagione visite mediche per 31 convocati

L’Atalanta si è ritrovata il 6 luglio per iniziare la nuova stagione, con 31 calciatori convocati per le visite mediche. La squadra ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa estiva, con il primo giorno dedicato agli esami medici e ai controlli sanitari. La sessione di lavoro proseguirà nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici o sulle eventuali novità di mercato.

Bergamo – Vacanze finite per l’Atalanta. Che domani, lunedì 6 luglio, si ritrova per il primo giorno della nuova stagione 202627, dedicato alle v isite mediche. A seguire due giorni di test atletici al centro sportivo di Zingonia dove da giovedì inizieranno gli allenamenti. L’allenatore nerazzurro Maurizio Sarri ha convocato 21 giocatori più 12 ragazzi della Primavera e della U23, che saranno aggregati fino alla quarta settimana di luglio senza i vari nazionali che hanno partecipato al Mondiale. La prima uscita amichevole avverrà nel tardo pomeriggio di sabato 18, nella tradizionale cornice di Clusone, per il consueto abbraccio con i tifosi nerazzurri nel test in famiglia contro la U23, che si prepara a giocare la sua quarta stagione in C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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