Oggi il centrocampista classe 2000, proveniente dal Cagliari, effettuerà le visite mediche con l’Atalanta prima di firmare il contratto. La trattativa tra le due società si è conclusa ieri con un accordo ufficiale. Il giocatore, che nell’ultima stagione ha rivestito il ruolo di regista, si trasferisce in nerazzurro dopo settimane di negoziato.

Finalmente sì. Dopo settimane di duro lavoro, Atalanta e Cagliari nel pomeriggio di ieri si sono accordate per il passaggio in nerazzurro di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 che mister Pisacane nell’ultima stagione in rossoblù ha reinventato regista grazie a un’ottima intuizione. Il giocatore da tempo aveva espresso la volontà di accasarsi a Bergamo, consapevole del forte gradimento mostrato per lui da Sarri, ma i due club dovevano ancora limare gli ultimi dettagli. Alla fine, l’operazione è andata in porto per una cifra molto più vicina all’offerta iniziale dell’Atalanta: 12 i milioni che i Percassi verseranno nelle casse della società sarda — che inizialmente ne aveva chiesti ben 20 — oltre a 2 di bonus. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, accordo con il Cagliari per Gaetano: oggi visite mediche e firma

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