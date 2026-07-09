L’Associazione Giovani Avvocati Sezione di Arezzo sull’accesso agli atti del Carcere di Arezzo
L’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Arezzo ha presentato un’istanza di accesso agli atti al Ministero di Giustizia. L’obiettivo è ottenere tutta la documentazione relativa all’appalto pubblico per la ristrutturazione del carcere locale. La richiesta riguarda specificamente le pratiche e i documenti relativi alla selezione della ditta incaricata dei lavori. L’istanza è stata depositata nella giornata di oggi.
Arezzo, 9 luglio 2026 – L’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezi one di Arezzo ha depositato, nella giornata odierna, un accesso agli atti indirizzato al Ministero di Giustizia finalizzato ad ottenere tutta la documentazione inerente all’appalto pubblico della ditta incaricata di ristrutturare il carcere di Arezzo. L’istanza in questione si è resa necessaria in quanto, a fronte di una ad oggi imprecisata spesa pubblica, il carcere risulta per 23 inagibile, con una capienza di circa 42 posti letto a fronte di un potenziale di 120. Da quanto appreso a seguito di due accessi nella struttura dai soci di AIGA Arezzo, nel 2025 e nel 2026,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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