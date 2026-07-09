L’Associazione Giovani Avvocati Sezione di Arezzo sull’accesso agli atti del Carcere di Arezzo

Notizia in breve

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Arezzo ha presentato un’istanza di accesso agli atti al Ministero di Giustizia. L’obiettivo è ottenere tutta la documentazione relativa all’appalto pubblico per la ristrutturazione del carcere locale. La richiesta riguarda specificamente le pratiche e i documenti relativi alla selezione della ditta incaricata dei lavori. L’istanza è stata depositata nella giornata di oggi.