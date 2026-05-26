Il voto di Arezzo sezione per sezione | chi vince e dove

Il voto nel Comune di Arezzo si è concluso con la chiusura delle urne. Sono stati pubblicati i risultati di ogni sezione elettorale, evidenziando i candidati e le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Questi dati determinano la composizione del consiglio comunale per il mandato 2026-2031. La consultazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste, senza segnalazioni di irregolarità.

Con il primo turno che si è esaurito a tarda ora sono arrivate le indicazioni per il consiglio comunale di Arezzo per il quinquennio 2026 - 2031. Ogni territorio ha dato il suo contributo e ha prodotto il primo risultato: Marcello Comanducci, candidato del centro destra, è arrivato primo, ma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Elezioni amministrative, oltre 73mila aretini chiamati alle urne

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