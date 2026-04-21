Il 22 aprile alla Borsa Merci di Arezzo si terrà un incontro pubblico con i candidati a sindaco del Comune di Arezzo. L’evento è stato organizzato da Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo e si svolgerà in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. L’incontro mira a favorire il confronto tra i candidati e i cittadini, offrendo loro l’opportunità di conoscere le proposte di ciascuno.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Incontro con i candidati Sindaco di Arezzo il 22 aprile alla Borsa Merci. Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di Arezzo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle ore 17.30 presso la Borsa Merci. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto tra il mondo delle imprese e i candidati, sui temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio nel periodo 2026–2031. Interverranno: - Egiziano Andreani (Democrazia Sovrana Popolare) - Vincenzo Ceccarelli (Alleanza...🔗 Leggi su Lanazione.it

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