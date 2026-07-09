Ci sono luoghi che non si limitano a ospitarvi, vi fanno una promessa. Quella di fermare il tempo, o quantomeno di rallentarlo fino a farlo coincidere con il ritmo pigro delle onde che si infrangono sui ciottoli. Se Taormina, abbarbicata sulla sua roccia aristocratica, è da sempre il palcoscenico della mondanità letteraria e del divismo internazionale, esiste un rifugio segreto, proprio ai suoi piedi, dove la Sicilia svela la sua anima più intima, liquida e profondamente chic. È Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare. Varcare il cancello di questa antica dimora barona sulla baia di Mazzarò è come scivolare in un film di colpo, un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Arte della Villeggiatura a Taormina profuma di zagara e Hollywood

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