Achille Lauro e Rockin’1000 arte mare e burlesque | un weekend per tutti i gusti che profuma d' estate

Dal 5 al 7 giugno, Rimini ospita un evento che unisce musica dal vivo, arte e spettacoli di burlesque. Durante il fine settimana, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso, con concerti e performance che coinvolgono pubblico di tutte le età. Tra le attrazioni, si segnalano esibizioni di artisti come Achille Lauro e il gruppo Rockin’1000, che animano le strade e le piazze della località balneare.

Un weekend denso e trasversale, quello dal 5 al 7 giugno, che fa di Rimini un palcoscenico diffuso tra mare, cultura e musica dal vivo. In primo piano il debutto negli stadi di Achille Lauro con “Comuni Immortali” al Romeo Neri, mentre la prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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