Un supercomputer ha analizzato le possibili sorti della stagione 202526 della Premier League, assegnando all’Arsenal il ruolo di favorito per la vittoria finale. Dall’altra parte, il Tottenham si trova in una posizione di difficoltà, secondo le previsioni. La competizione si avvicina e le analisi evidenziano una differenza di prospettive tra le due squadre. I pronostici del sistema automatico si concentrano sulle probabilità di ciascun team di conquistare il titolo.

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© Calcionews24.com - Premier League, Arsenal favorito alla vittoria finale e Tottenham gelato: le previsioni del supercomputer

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