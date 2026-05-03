Calciomercato Roma occhi su Antonio Nusa | blitz alla BayArena

La squadra giallorossa ha inviato rappresentanti alla BayArena per osservare da vicino il giovane attaccante. Le trattative sono in corso per valutare un eventuale trasferimento, con incontri e colloqui tra le parti coinvolte. La società ha manifestato l’interesse a rafforzare l’attacco, concentrandosi su questo profilo e monitorando attentamente la situazione del calciatore. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le operazioni sono in fase avanzata.

Il futuro della Roma passa per la Germania, dove la dirigenza giallorossa ha ufficialmente iniziato le grandi manovre per ridisegnare il pacchetto avanzato. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu, un emissario del club capitolino è stato avvistato ieri pomeriggio tra i seggiolini della BayArena per monitorare da vicino Antonio Nusa. L’ala norvegese, attualmente in forza al Lipsia, è finita sotto la lente d’ingrandimento degli scout in occasione della sfida contro il Bayer Leverkusen, match dominato dalle Aspirine con un netto 4-1 grazie alla tripletta dell’ex di turno, Patrik Schick. Nonostante la serata opaca del talento scandinavo – sostituito all’intervallo dopo una frazione di gioco complessa – l’interesse della Roma resta concreto e strutturato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, occhi su Antonio Nusa: blitz alla BayArena Notizie correlate Calciomercato Roma: spunta Nusa per l’attaccoQuando siamo ormai giunti quasi a maggio, le voci riguardanti il calciomercato iniziano a farsi più insistenti, con i primi nomi che circolano in... Calciomercato Roma, scatto per Nusa: le cifre dell’affareQuando siamo ormai giunti quasi a maggio, le voci riguardanti il calciomercato iniziano a farsi più insistenti, con i primi nomi che circolano in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, Bournemouth su Ndicka: Tiago Pinto interessato all’ivoriano; Manovre in difesa: Tiago Pinto rivuole Ndicka, occhi su Dweh; Roma, occhi su Belghali dell'Hellas Verona; Calciomercato Roma, occhi su Andreas Tetteh. Calciomercato Roma News | Ndicka cessione necessaria per il Fair Play, occhi su Oosterwolde (28 aprile 2026)Il calciomercato Roma ha scelto Jayden Oosterwolde per sostituire Evan Ndicka possibile cessione per il Fair Play Finanziario ... ilsussidiario.net Roma, occhi su Konoplya dello Shakhtar: contatti avviati con il club ucrainoIl 26enne è anche nel giro della nazionale: la Roma potrebbe strapparlo agli ucraini nella prossima finestra di calciomercato. siamolaroma.it