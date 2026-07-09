L’arresto di Adinolfi | Risparmiatori truffati per cinque milioni

Notizia in breve

Un giornalista è stato arrestato per aver truffato risparmiatori per circa cinque milioni di euro. Le vittime avevano investito somme ingenti con la promessa di alti guadagni, ma il giornalista non aveva le qualifiche necessarie per garantire tali rendimenti. Il denaro raccolto è scomparso, lasciando i risparmiatori senza i loro fondi. L’indagine ha portato all’arresto e alla confisca delle somme ritenute il ricavato delle frodi.