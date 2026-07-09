L’arresto di Adinolfi | Risparmiatori truffati per cinque milioni

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista è stato arrestato per aver truffato risparmiatori per circa cinque milioni di euro. Le vittime avevano investito somme ingenti con la promessa di alti guadagni, ma il giornalista non aveva le qualifiche necessarie per garantire tali rendimenti. Il denaro raccolto è scomparso, lasciando i risparmiatori senza i loro fondi. L’indagine ha portato all’arresto e alla confisca delle somme ritenute il ricavato delle frodi.

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Somme ingenti raccolte dai privati con la promessa di maxi guadagni. Ma il giornalista non aveva titoli per farlo. E così il denaro spariva. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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