Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale | danno vicino ai cinque milioni di euro

Da liberoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guardia di finanza ha arrestato e messo agli arresti domiciliari un giornalista e leader politico, accusato di aver commesso una truffa e un’evasione fiscale. L’indagine ha stimato un danno di circa cinque milioni di euro. L’arresto è stato eseguito questa mattina. L’indagato si trova ora sotto custodia, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

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Mario Adinolfi in manette. La guardia di finanza ha arrestato e posto agli arresti domiciliari il giornalista e leader del Popolo della Famiglia. L'accua? Truffa ed evasione fiscale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano La Repubblica.  Per la procura di Roma "il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori". Al centro dell'indagine la cosiddetta "Scommessa Collettiva": attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

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Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi.

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