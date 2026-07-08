Arresto Adinolfi cos' è e quando è nato il betting club Scommessa Collettiva

Prima della bufera giudiziaria che ha riportato il suo nome al centro delle cronache, il betting club Scommessa Collettiva rappresentava una delle attività meno conosciute ma più longeve di Mario Adinolfi, attualmente ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per quasi vent'anni il giornalista ed ex parlamentare ha promosso un circuito privato dedicato alle scommesse sportive, presentandolo come una forma di gestione collettiva delle puntate capace di generare rendimenti costanti grazie all'analisi statistica e all'esperienza di un gruppo di specialisti., Le origini del progetto sembrano risalire alla... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Quando Mario Adinolfi aggredì Filippo Roma delle Iene durante un servizio sulla "scommessa collettiva"Mario Adinolfi ha aggredito un giornalista durante un servizio sulle scommesse collettive, che erano oggetto di un’indagine durata diversi mesi.

Cos'è la scommessa collettiva di Mario Adinolfi al centro dell'indagine per truffa e dell'inchiesta de Le IeneMario Adinolfi è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per truffa ed evasione fiscale.

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva; Truffa ed evasione fiscale, arrestato a Roma Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale; Mario Adinolfi arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza per truffa ed evasione fiscale da 400 mila euro.

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Arresto a Roma per Mario Adinolfi: accuse su una scommessa collettivaMario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari a Roma: l'inchiesta riguarda una presunta 'scommessa collettiva' che avrebbe raccolto milioni e una contestata evasione fiscale di circa 400 mila ... notizie.it

Mario Adinolfi arrestato: di cosa è accusato l’ex concorrente dell’Isola dei FamosiMario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è accusato di truffa ... gossipetv.com