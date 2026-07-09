L’Argentina ha battuto l’Egitto con una vittoria arrivata in modo sofferto. Scaloni e Messi sono scoppiati in lacrime al termine della partita, segno di una tensione accumulata durante il match. La vittoria ha un valore simbolico, legato alla tradizione di resilienza della nazionale e alla storia del calcio argentino. La tensione si è fatta sentire negli ultimi minuti, con i giocatori che hanno mostrato tutta la pressione vissuta sul campo.

La sofferta vittoria maturata ai danni dell’Egitto ha trovato il suo significato nelle lacrime di Scaloni e Messi. Uno sfogo dovuto, oltre alla tensione del momento, a una precisa mistica insita nel dna argentino e nella storia del Paese. Il calcio non è solo un gioco, è un dramma totalizzante. Un dramma, però, a cui l’Albiceleste è progettata per sopravvivere. La splendida analisi di Andrés Burgo su El País. L’Argentina e il calcio: un connubio particolare. Si legge sul Pais: “ Gli argentini prendono il calcio molto sul serio, quel problema immaginario al quale amano abbandonarsi, forse perché rappresenta anche una delle poche vittorie possibili per una parte del mondo dove il vento soffia contro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Argentina conosce il valore della sofferenza, per questo sa rimontare nel calcio

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