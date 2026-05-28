L’attore e tifoso del Milan ha commentato che il proprietario della squadra sembra non avere competenze nel calcio e ha criticato le capacità di Zlatan Ibrahimovic, sostenendo che non riesce a svolgere il suo ruolo.

Col terremoto che ha colpito il Milan, i tifosi non possono rimanere indifferenti. A parlare della situazione attuale del Milan ci ha pensato anche Diego Abatantuono, attore cinematografico e noto tifoso rossonero. In un'intervista rilasciata ai microfoni di repubblica, l'attore ha usato parole durissime contro l'attuale gestione di RedBird. "Non si organizzano le società così. Ma si ricorda quando c’erano i Berlusconi, i Moratti, i Viola? Quando non esistevano i duplete, i triplete. C’erano presidenti appassionati, legati a quei colori, presenti. Che sceglievano persone competenti, si fidavano di loro e davano loro la possibilità di gestire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Abatantuono distrugge il Milan: “Cardinale non sa nulla di calcio. Ibrahimovic? Non sa fare il suo lavoro”

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