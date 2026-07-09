L’aretina Sintra all’Italian Software Quality Forum 2026

Notizia in breve

Durante l'Italian Software Quality Forum 2026, è stata presentata una relazione da parte di un rappresentante di Arezzo. La conferenza si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di professionisti del settore. La relazione ha riguardato aspetti tecnici e innovazioni nel campo della qualità del software. L'evento si è tenuto in una sede centrale, coinvolgendo esperti e aziende provenienti da varie parti del paese.