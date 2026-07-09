L’aretina Sintra all’Italian Software Quality Forum 2026
Durante l'Italian Software Quality Forum 2026, è stata presentata una relazione da parte di un rappresentante di Arezzo. La conferenza si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di professionisti del settore. La relazione ha riguardato aspetti tecnici e innovazioni nel campo della qualità del software. L'evento si è tenuto in una sede centrale, coinvolgendo esperti e aziende provenienti da varie parti del paese.
Arezzo, 9 luglio 2026 – Un contributo aretino all’Italian Software Quality Forum 2026. Sintra, realtà di riferimento a livello internazionale per le soluzioni di business digitale, è stata protagonista al Milano Congress Center del principale evento italiano dedicato alla qualità del software che ha riunito professionisti, aziende e manager di tutta la penisola. La giornata di dibattito, confronto e formazione è stata dedicata all’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel ciclo di vita del software per approfondire come l’avvento delle nuove tecnologie stia trasformando tutte le fasi di sviluppo dei servizi digitali: dalla progettazione alla gestione operativa delle applicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
L’aretina Sintra protagonista a Milano per il Netcomm ForumArezzo, 5 maggio 2026 – Durante il Netcomm Forum 2026 a Milano, un’azienda di Arezzo ha presentato un’iniziativa legata al commercio elettronico.
Smith+Nephew Establishes Unified Quality Foundation Worldwide with Veeva Quality CloudOggi è stato annunciato che l'azienda sanitaria ha scelto di adottare Veeva Quality Cloud per unificare la gestione della qualità a livello globale.