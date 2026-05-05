L’aretina Sintra protagonista a Milano per il Netcomm Forum

Arezzo, 5 maggio 2026 – Durante il Netcomm Forum 2026 a Milano, un’azienda di Arezzo ha presentato un’iniziativa legata al commercio elettronico. La manifestazione, considerata la più grande in Italia nel settore, si sta svolgendo nel capoluogo lombardo e vede la partecipazione di numerosi operatori del digitale. L’azienda aretina ha scelto questa occasione per condividere una novità legata al suo ambito di attività.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Un evento targato Sintra in occasione del Netcomm Forum 2026 di Milano, la più importante fiera italiana dedicata al commercio elettronico. L’azienda aretina contribuirà agli appuntamenti diffusi nel capoluogo lombardo con l’organizzazione del convegno “Proteggere il margine nella vendita digitale - Sfide strategiche di redditività” che, alle 18.30 di mercoledì 6 maggio, riunirà manager e imprenditori per un confronto sulle nuove dinamiche della crescita digitale e sulle strategie più efficaci per coniugare sviluppo e sostenibilità economica. L’evento, ospitato dalla Terrazza Roncaglia, offrirà un’occasione di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aretina Sintra protagonista a Milano per il Netcomm Forum Notizie correlate Leggi anche: L’aretina Sintra diventa partner del Retail Institute Italy L’aretina Sintra fa lezione di sostenibilità all’Università di SienaArezzo, 8 aprile 2026 – Un seminario sul rapporto tra sostenibilità, dati e innovazione nei nuovi modelli d’impresa. Tutti gli aggiornamenti L’aretina Sintra protagonista a Milano per il Netcomm ForumArezzo, 5 maggio 2026 – Un evento targato Sintra in occasione del Netcomm Forum 2026 di Milano, la più importante fiera italiana dedicata al commercio elettronico. L’azienda aretina contribuirà agli a ... lanazione.it Netcomm Forum 2026, in Fiera Milano il turismo si reinventa con Travel Re CodeAl Netcomm Forum 2026, BIT riunisce i protagonisti del settore per ripensare modelli, distribuzione e offerta in un ecosistema sempre più digitale e omnicanale ... affaritaliani.it