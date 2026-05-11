Smith+Nephew Establishes Unified Quality Foundation Worldwide with Veeva Quality Cloud

Oggi è stato annunciato che l'azienda sanitaria ha scelto di adottare Veeva Quality Cloud per unificare la gestione della qualità a livello globale. L'obiettivo dichiarato è migliorare la conformità alle norme e aumentare l’efficienza operativa. La transizione riguarda le attività di controllo e documentazione legate alla qualità dei prodotti, con l’intento di creare un sistema più integrato e standardizzato in tutte le sedi internazionali.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Quality transformation drives compliance and operational efficiency BARCELONA, Spain, May 11, 2026 PRNewswire — Veeva Systems (NYSE: VEEV) today announced that Smith+Nephew is unifying quality management with Veeva Quality Cloud. The global medical technology company is building a strategic foundation to drive its quality transformation. “As an integrated quality ecosystem, Veeva Quality Cloud will be central to maintaining our strong compliance profile with global health authorities,” said Michelle Blevins, vice president, quality systems and regulatory compliance at Smith+Nephew. “A unified technology platform improves collaboration across our internal teams and with external partners while enabling automation and data analytics for faster decision-making.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Smith+Nephew Establishes Unified Quality Foundation Worldwide with Veeva Quality Cloud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Skin quality: come migliorare davvero la qualità della pelleTemi molto cari alla cosmesi d'avanguardia, tanto che il brand Filorga crea il suo primo Skin Quality Day il prossimo 14 aprile, allo scopo di...