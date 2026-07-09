Un uomo di 32 anni si è lanciato con il paracadute dalle guglie del Duomo di Milano alle 4 del mattino, portando con sé una bandiera palestinese. Il gesto è stato filmato e condiviso sui social, attirando numerosi clic. La polizia ha avviato le indagini per identificare e contestare l’autore dell’azione, considerata non autorizzata. Non sono stati resi noti dettagli sul suo stato di salute o eventuali conseguenze legali.

Milano, 9 luglio 2026 – La sfida è di quelle che, una volta realizzate, regala fama imperitura e soprattutto tanti clic sui social. Come Tik Tok, quello scelto guarda caso dal paracadutista che questa notte, alle 4 del mattino, si è lanciato dalle guglie del Duomo. Un volo magistrale, sullo sfondo della cattedrale e di una piazza semi deserta che, immortalato in un reel – un video di meno di un minuto realizzato con ogni probabilità da un amico “complice” che ha seguito l’impresa fin dai primi istanti – è finito sul social più seguito dal segmento d’età compreso fra i 18 e i 34 anni (e 1 miliardo in crescita di utenti iscritti e attivi) raccogliendo in poche ore migliaia di visualizzazioni, 25mila like e inevitabili commenti fra ammirazione e voglia d’emulazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lancio col paracadute dalle guglie del Duomo con la bandiera palestinese: 32enne finisce nei guai

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