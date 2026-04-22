Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore si infortuna | apprensione a Barcellona e per la Spagna

Durante una partita tra Barcellona e Celta, il giovane attaccante ha calciato un rigore trasformandolo, ma subito dopo si è accasciato sul terreno di gioco. Dopo aver segnato, ha avvertito un dolore e si è disteso, suscitando preoccupazioni tra i presenti. L’incidente ha coinvolto anche la nazionale spagnola, che segue con attenzione le condizioni dell’atleta. La sua presenza nelle prossime partite è al momento incerta.

Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore in Barcellona-Celta si è infortunato. Il giovane attaccante ha sentito qualcosa e dopo aver visto il pallone terminare in rete si è steso sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore e si infortuna: apprensione a Barcellona e per la SpagnaLamine Yamal trasformando un calcio di rigore in Barcellona-Celta si è infortunato. Leggi anche: Lamine Yamal colpisce la traversa e sbaglia il primo rigore con il Barcellona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’Atletico infierisce su Yamal: Simeone lo ridimensiona col paragone con Ronaldo, il club lo sbeffeggia sui social; La Liga o niente: perché la stagione 2025-26 del Barcellona si può trasformare in un disastro epocale; Quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince ma avanza l’Atletico Madrid; Barcelona News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori. Lamine Yamal tra idoli e obiettivi: Messi è il migliore di sempre, sogno di vincere i MondialiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Ai Laureus Awards Lamine Yamal ha sbagliato dress code, ma non l'orologioIn arrivo e in partenza per gli Oscar dello sport, la giovane promessa del calcio mondiale ha sfoggiato un AP Royal Oak appariscente quanto il suo stile di gioco ... gqitalia.it Una scena che abbiamo già visto in questa stagione: per dirne due, De Bruyne e Dybala Al 40’ del match contro il Celta Vigo, Lamine Yamal ha segnato il rigore che ha aperto lo score. Subito dopo la battuta, il classe 2007 si è girato verso la panchina facen x.com Lamine Yamal, che tradotto diventa: il miglior giovane calciatore al mondo 2026 che dopo la premiazione si abbuffa di nuggets e patatine fritte #fblifestyle facebook