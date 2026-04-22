Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore e si infortuna | apprensione a Barcellona e per la Spagna

Durante la partita tra Barcellona e Celta, il giovane attaccante ha realizzato un calcio di rigore, ma subito dopo aver segnato si è disteso sul campo a causa di un infortunio. La scena ha suscitato preoccupazione tra i presenti, e l’atleta è stato soccorso dai medici sul terreno di gioco. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e si attendono aggiornamenti sulle sue eventuali conseguenze.

Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore in Barcellona-Celta si è infortunato. Il giovane attaccante ha sentito qualcosa e dopo aver visto il pallone terminare in rete si è steso sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Fanpage.it Perché Nicki Nicole ha lasciato Lamine Yamal #nickinicole #lamineyamal #yamal #fcbarcellona Notizie correlate Leggi anche: Lamine Yamal colpisce la traversa e sbaglia il primo rigore con il Barcellona. Calcio, Atletico Madrid e PSG in semifinale di Champions League: non basta Lamine Yamal al BarcellonaLa serata di Champions League ha emesso i propri verdetti e delineato le prime due semifinaliste, al termine di sfide intense e ricche di snodi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Atletico infierisce su Yamal: Simeone lo ridimensiona col paragone con Ronaldo, il club lo sbeffeggia sui social; La Liga o niente: perché la stagione 2025-26 del Barcellona si può trasformare in un disastro epocale; Quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince ma avanza l’Atletico Madrid; Barcelona News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori. Lamine Yamal tra idoli e obiettivi: Messi è il migliore di sempre, sogno di vincere i MondialiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Ai Laureus Awards Lamine Yamal ha sbagliato dress code, ma non l'orologioIn arrivo e in partenza per gli Oscar dello sport, la giovane promessa del calcio mondiale ha sfoggiato un AP Royal Oak appariscente quanto il suo stile di gioco ... gqitalia.it Una scena che abbiamo già visto in questa stagione: per dirne due, De Bruyne e Dybala Al 40’ del match contro il Celta Vigo, Lamine Yamal ha segnato il rigore che ha aperto lo score. Subito dopo la battuta, il classe 2007 si è girato verso la panchina facen x.com Pau Cubarsí da Lamine Yamal za su kai wasansu na 100 a arashin Hansi Flick a yau ’Yan wasan da suka fi buga wasa a Barça arashin Flick: 1 Pau Cubarsí (99) 2 Lamine Yamal (99) 3 Jules Koundé (96) 4 Pedri (96) 5 Robert - facebook.com facebook