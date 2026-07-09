L’alta formazione agroalimentare sbarca a Volterra | presentati i nuovi percorsi biennali della Fondazione Its EAT Academy

A Volterra sono stati presentati i nuovi corsi biennali dell’Its E.A.T. Academy, dedicati all’alta formazione nel settore agroalimentare. I programmi puntano su innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali. La presentazione si è svolta nella città toscana, con la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e di aziende del settore. I percorsi sono rivolti a giovani interessati a specializzarsi nelle tecniche e nelle pratiche del comparto agroalimentare.

VOLTERRA – Innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. Sono queste le direttrici al centro della conferenza stampa e dell’open day svoltesi questa mattina nella sala del Centro studio Santa Maria Maddalena della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, durante la quale sono stati presentati i nuovi percorsi formativi dell’Istituto Tecnologico Superiore E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana Academy in partenza il prossimo 30 ottobre e per tutto il prossimo biennio. L’iniziativa segna un importante punto di svolta per la Val di Cecina che si appresta a ricevere sul territorio un modello di alta specializzazione tecnologica post-diploma (parallelo all’università) strettamente connesso al tessuto imprenditoriale locale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’alta formazione agroalimentare sbarca a Volterra: presentati i nuovi percorsi biennali della Fondazione Its E.A.T. Academy

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