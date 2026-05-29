tecnologia che riabilita alta formazione in cella grazie a cisco academy

Due mila ex detenuti, grazie a un corso di formazione professionale in carcere promosso da Cisco Academy e Cooperativa Sociale Universo Onlus, hanno trovato un impiego senza registrare recidive. Il percorso formativo si è svolto anche a Monza, offrendo competenze nel settore tecnologico. Al termine del corso, tutti i partecipanti hanno ottenuto un impiego stabile, contribuendo a un calo della recidiva.

Duemila ex detenuti che hanno trovato un lavoro, con recidiva zero, dopo un corso di formazione professionale seguito in carcere, anche a Monza, grazie alla multinazionale hi-tech Cisco con la Cisco Networking Academy e alla Cooperativa Sociale Universo Onlus. "Vent’anni fa un folle visionario che è diventato un docente nella Academy Cisco, Lorenzo Lento, ha pensato bene di portare l’alta formazione tecnologica e la sicurezza informatica in carcere", ha raccontato Francesco Benvenuto, direttore Relazioni istituzionali Cisco Italia. A dare una possibilità dieci anni fa a uno di questi detenuti è stata Marta Spinelli, direttore Risorse umane e membro del consiglio di amministrazione della multinazionale “L’Isolante K-Flex spa” di Roncello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ep.15 - Riabilitazione del passo con R-Force | Dott. Carmando | B-Academy Highlights

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