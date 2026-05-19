Sissa Trieste nella rete dell' alta formazione italiana Presentati i risultati
Sissa Trieste si inserisce nel panorama dell’alta formazione italiana con diverse novità. Sono stati presentati i risultati di progetti che prevedono nuove infrastrutture per migliorare la didattica, interventi per digitalizzare le aule e l’installazione di un High Performance Computer. Sono state inoltre attivate borse di studio per corsi di formazione innovativi e avanzati nel settore dei dati. Questi interventi mirano a potenziare le attività di studio e ricerca dell’istituto.
Nuove iniziative infrastrutturali a supporto della didattica avanzata, interventi relativi alla digitalizzazione delle aule e dotazione di High Performance Computer, e ancora l’erogazione di borse di studio per la partecipazione a corsi di formazione innovativi e avanzati dedicati al data. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook
Sullo stesso argomento
La scuola universitaria superiore "Di Toppo Wassermann" nella rete dell'alta formazione italianaNuove iniziative infrastrutturali a supporto della didattica avanzata, interventi relativi alla digitalizzazione delle aule e dotazione di High...
Clima: Trieste è nella top 10 italiana, secondo la classifica de Il Sole 24 OreIl documento la piazza all'ottavo posto su 107 città italiane incluse, nonché al primo in Friuli Venezia Giulia, con un punteggio di 715,3.
La scuola universitaria superiore Di Toppo Wassermann nella rete dell'alta formazione italianaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday Nuove iniziative infrastrutturali ... udinetoday.it
Alcatel-Lucent: gestione di rete centralizzata per il Sissa di TriesteNel progetto realizzato con NextiraOne e Telecom Italia, studenti e dipendenti della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati accedono alla rete anche con device personali e da applicazioni ... 01net.it