Sissa Trieste nella rete dell' alta formazione italiana Presentati i risultati

Sissa Trieste si inserisce nel panorama dell’alta formazione italiana con diverse novità. Sono stati presentati i risultati di progetti che prevedono nuove infrastrutture per migliorare la didattica, interventi per digitalizzare le aule e l’installazione di un High Performance Computer. Sono state inoltre attivate borse di studio per corsi di formazione innovativi e avanzati nel settore dei dati. Questi interventi mirano a potenziare le attività di studio e ricerca dell’istituto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui