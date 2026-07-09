L’Alma si regala Venturini
L'Alma Fano ha rafforzato la rosa con l'acquisto di Venturini. La squadra sta completando la composizione del roster in vista del campionato di Eccellenza. Il direttore generale ha confermato che i lavori di assemblaggio sono a uno stadio avanzato. La società sta lavorando per definire gli ultimi dettagli prima dell'inizio della stagione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nuovi acquisti o sui tempi di completamento.
È a buon punto la costruzione della rosa dell’Alma Fano per il prossimo torneo di Eccellenza. Per ammissione dello stesso direttore generale Luca Marongiu il più è fatto a livello di scelte importanti, specie se si considerano come concluse le ultime operazioni che riguardano i quasi certi arrivi del difensore Giovanni Nuti, 27 anni, dalla Pietralunghese e del centrocampista Daniel Cichella, 27 anni, dal San Salvo, due elementi di grande esperienza e qualità che vanno ad aggiungersi ai vari Gucci, Anastasi, Procacci, Magnanelli, Torelli, Sollaku, ed altri. Siamo già infatti arrivati ad una ventina di nomi, ai quali bisognerà aggiungere anche quello di Diego Venturini, classe 2008, terzino destro proveniente dalla Primavera del Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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