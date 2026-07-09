L’Alma si regala Venturini

Notizia in breve

L'Alma Fano ha rafforzato la rosa con l'acquisto di Venturini. La squadra sta completando la composizione del roster in vista del campionato di Eccellenza. Il direttore generale ha confermato che i lavori di assemblaggio sono a uno stadio avanzato. La società sta lavorando per definire gli ultimi dettagli prima dell'inizio della stagione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nuovi acquisti o sui tempi di completamento.