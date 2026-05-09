Promozione si aspetta solo l’ufficialità Alma finale playoff | Montegranaro in pole

Si attende ormai solo l’ufficialità per conoscere il responsabile della promozione in Promozione. La partita di finale playoff tra Alma Fano e Azzurra Colli del Tronto, prevista per domenica 17 maggio alle 16,30, potrebbe essere assegnata a Montegranaro. Questa decisione potrebbe chiudere la lunga trattativa per individuare il campo più idoneo a ospitare lo spareggio, che si svolge in un contesto di grande attesa.

Potrebbe finire con la scelta di Montegranaro la telenovela per trovare un campo dove far disputare lo spareggio di Promozione tra Alma Fano e Azzurra Colli del Tronto in programma domenica 17 maggio alle 16,30. A meno di 10 giorni dal match, le due squadre ancora non sanno con certezza dove andranno a giocarsi la finale. Dopo i rifiuti a catena di Macerata prima e di Fermo poi, dovuti a motivi di ordine pubblico, si è ripiegati sullo stadio "La Croce" di Montegranaro, utilizzato dalla squadra locale che milita in Eccellenza. Una volta che il Comitato regionale Marche della Lega Dilettanti avrà ottenuto il benestare da parte delle forze dell’ordine verrà emesso il comunicato ufficiale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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