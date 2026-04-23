Spazio come si formano le stelle? Alma mappa i nuclei esterni alla Via Lattea

Un gruppo di ricercatori di varie nazioni ha condotto uno studio sul processo di formazione delle stelle, concentrandosi sui nuclei esterni alla Via Lattea. La ricerca è stata coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e ha prodotto una mappa dettagliata di queste aree, denominata “Alma”. La mappa permette di osservare con precisione le regioni dove si formano nuove stelle, contribuendo a comprendere meglio i meccanismi coinvolti in questi processi.

Un team internazionale, guidato dall ‘Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha mappato per la prima volta, con una risoluzione senza precedenti, la distribuzione delle masse degli addensamenti di gas e polveri da cui si accenderanno nuove stelle – la cosiddetta core mass function (CMF) – in una regione di formazione stellare esterna alla Via Lattea. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, si e’ concentrato sulla regione 30Dor-10 nella Grande Nube di Magellano ed e’ stato reso possibile grazie alle dettagliatissime osservazioni condotte con il radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimetersubmillimeter Array), in Cile. Per...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate La Via Lattea come non l’abbiamo mai vista. C’è anche l’Insubria tra il pool internazionale che studierà la materia da cui si formano le stelleComo, 27 febbraio 2026 - La materia da cui si formano le stelle, al centro della Via Lattea, è stata catturata in una nuova e straordinaria immagine,... ALMA svela la rete di gas che avvolge il buco nero della Via LatteaALMA rivela i segreti nascosti del cuore della Via Lattea: una mappa senza precedenti della Zona Molecolare Centrale Il telescopio ALMA, gestito... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ALMA osserva come si formano le stelle oltre i confini della via lattea; Non dovrebbe esistere: la galassia che ha sconvolto gli astronomi; 3I/ATLAS: la cometa vecchia 12 miliardi di anni; Sorprendentemente vicina la stella più incontaminata mai vista. ALMA osserva come si formano le stelle oltre i confini della via latteaUno studio guidato dall'INAF ha mappato per la prima volta la distribuzione di massa dei nuclei di formazione stellare all'interno di una galassia esterna, la ... lescienze.it Video. Una nuova foto della Via Lattea per capire come si formano le stelleL'European Southern Observatory ha pubblicato una spettacolare foto della zona molecolare centrale della Via Lattea. Rivela dettagli inediti dei gas responsabili della formazione delle stelle ... it.euronews.com Scoperto il vero confine della Via Lattea: la formazione stellare si ferma a 40.000 anni luce dal centro Dove finisce davvero il disco della Via Lattea Per la prima volta, un team internazionale di astronomi ha identificato con precisione il limite della regione in c - facebook.com facebook