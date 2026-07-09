Un membro di un clan di camorra con sede a Roma ha affermato che l’alleanza tra le mafie lombarde è più forte rispetto alle singole organizzazioni. Durante un intervento, ha dichiarato che la guerra tra queste organizzazioni non porta vantaggi a nessuno e ha sottolineato che a Milano si agisce correttamente. La sua posizione evidenzia una percezione di stabilità e di consolidamento tra le diverse realtà criminali.

«La guerra non conviene a nessuno. A Milano si fanno le cose giuste»: parola di Dollarino, al secolo Emanuele Gregorini, esponente del clan di camorra con base a Roma dei Senese. Gli alterchi cioè vengono superati, in nome del profitto. È così che nasce in Lombardia l'alleanza tra mafie - camorra, cosa nostra, 'ndrangheta - che ha spadroneggiato per anni. Il gup Emanuele Mancini, nel motivare in 1.840 pagine le condanne inflitte a dicembre nel maxi processo Hydra, descrive «genesi e struttura del sodalizio». Con il rito abbreviato, che ha affrontato una prima tranche del procedimento, sono stati giudicati 80 imputati, i capi d'accusa sono 92. Ai 62 condannati, anche per associazione mafiosa, sono stati inflitti in totale oltre cinque secoli di carcere (nella foto, i pm della Dda Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’alleanza lombarda tra mafie è più potente delle singole organizzazioni criminali"

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