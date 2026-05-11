Sanità lombarda la Regione punta sull’alleanza tra pubblico e privato

Da dayitalianews.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Lombardia ha annunciato un nuovo impulso alla collaborazione tra le strutture sanitarie pubbliche e private, considerandola una strategia per migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale. La decisione arriva in un momento in cui si discute molto delle risorse e della sostenibilità del settore, con particolare attenzione alle modalità di gestione e alle partnership tra enti pubblici e privati. La questione è tornata al centro del dibattito pubblico e politico.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il modello lombardo torna al centro del dibattito La Lombardia rilancia la collaborazione tra strutture pubbliche e private come strategia per rendere il sistema sanitario più efficiente e sostenibile. Il tema è stato al centro dell’incontro promosso a Milano da Aiop Lombardia, dedicato alle prospettive future della sanità regionale. Tra gli obiettivi principali indicati dalle istituzioni ci sono la riduzione delle liste d’attesa e il miglioramento dell’organizzazione sanitaria.   Fontana: “Un sistema che ha creato eccellenze” Durante l’assemblea, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha difeso il modello sanitario lombardo, sottolineando come la cooperazione tra pubblico e privato abbia permesso negli anni di costruire competenze e strutture di alto livello.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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