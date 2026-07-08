Processo Hydra alleanza tra mafie in Lombardia per massimizzare i profitti e governare i contrasti
Durante il processo in Lombardia è stato ricostruito come diverse organizzazioni mafiose abbiano stretto alleanze per aumentare i profitti e controllare i contrasti tra gruppi. L’obiettivo principale era ottenere vantaggi territoriali che, altrimenti, non sarebbero stati raggiungibili singolarmente. Le indagini hanno evidenziato un’intesa tra i rappresentanti delle associazioni, finalizzata a coordinare le attività illecite e consolidare il potere nelle aree di competenza. La procura ha presentato dettagli sulle modalità di collaborazione tra i gruppi mafiosi.
Milano, 8 luglio 2026 – La "massimizzazione dei profitti" era il "vero collante" che teneva insieme esponenti di diverse associazioni mafiose in Lombardia, dove avrebbero potuto "conseguire vantaggi che, nell'ambito delle rispettive collocazioni territoriali, non sarebbero stati altrimenti raggiungibili". Sono alcuni dei passaggi delle oltre 1.800 pagine delle motivazioni della sentenza con cui il gup del Tribunale di Milano Emanuele Mancini lo scorso 12 gennaio ha condannato al termine del processo con rito abbreviato 62 imputati del processo Hydra sull' alleanza tra mafie in Lombardia. Il “consorzio”. Un "consorzio", come lo chiamavano i vari membri intercettati durante i summit periodic i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Hydra, 62 condanne per alleanza tra mafie in Lombardia
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