processo hydra alleanza tra mafie in lombardia per massimizzare i profitti e governare i contrasti

Notizia in breve

Durante il processo in Lombardia è stato ricostruito come diverse organizzazioni mafiose abbiano stretto alleanze per aumentare i profitti e controllare i contrasti tra gruppi. L’obiettivo principale era ottenere vantaggi territoriali che, altrimenti, non sarebbero stati raggiungibili singolarmente. Le indagini hanno evidenziato un’intesa tra i rappresentanti delle associazioni, finalizzata a coordinare le attività illecite e consolidare il potere nelle aree di competenza. La procura ha presentato dettagli sulle modalità di collaborazione tra i gruppi mafiosi.