L’Agricola di Lainate riapre dopo l’incendio | off limits solo il deposito andato a fuoco

L’Agricola di Lainate ha riaperto, dopo l’incendio che ha coinvolto il deposito e una parte del tetto di un edificio sul retro. I danni sono ancora da valutare, ma le fiamme sono state contenute e l’area interessata è stata delimitata. Nessun altro settore dell’azienda risulta danneggiato. La riapertura è stata annunciata con restrizioni solo per l’area incendiata. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per accertare le cause.

I danni sono ancora da quantificare ma, per fortuna, le fiamme sono state circoscritte al deposito e ad una porzione di tetto di un edificio sul retro. I pompieri hanno spento gli ultimi focolai intorno alle diciotto e non si sono registrati feriti, né tra le persone né tra gli animali della fattoria. Anche i bambini che frequentano il campus estivo all'interno dell'azienda agricola sono stati immediatamente in un locale distante dal rogo in attesa che i genitori andassero a prenderli. Questo è il bilancio dell'incendio che mercoledì pomeriggio intorno alle 14.30 è divampato all'interno de "L'Agricola" di Lainate. Nonostante le fiamme alte e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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