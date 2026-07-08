Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un'azienda agricola a Lainate, intorno alle 14.30. Le fiamme sono scoppiate negli edifici sul retro, che ospitano un caseificio e delle stalle. Una colonna di fumo nero si è alzata dall’area interessata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. Non sono ancora state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Lainate (Milano), 8 luglio 2026 – Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle 14.30 all'interno de "L'agricola" di Lainate. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle. In pochissimi minuti una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza ha allarmato moltissimi residenti e automobilisti che passaggio che hanno avvertito immediatamente il 112. L’intervento dei vigili del fuoco. La centrale operativa ha inviato sul posto diversi automezzi e squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. I pompieri sono accorsi per contenere il rogo e impedire che il fuoco si propaghi nelle altre parti dell'azienda agricola, dove ci sono il ristorante, un punto vendita e altre attività aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a “L’Agricola” di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo nero

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