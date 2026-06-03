Laghi e torrenti lombardi stressati e in salute precaria | dal check up dell’Arpa solo la metà è promosso

Nel 2025 sono stati effettuati circa tremila campionamenti chimici e 670 biologici su corsi d’acqua e laghi in Lombardia. Le analisi sono state condotte in 350 punti di monitoraggio per i fiumi e torrenti e in 33 punti per i laghi. I risultati indicano che solo il 50% delle acque controllate risulta in condizioni favorevoli, mentre il resto presenta criticità legate alla qualità e alla salute degli ecosistemi acquatici.

Milano, 3 giugno 2026 – Tremila campionamenti chimici e 670 biologici, eseguiti nel 2025, in 350 stazioni relative ai corsi d’acqua e in 33 stazioni dedicate ai laghi lombardi. Questi in sintesi i numeri dell’attività svolta l’anno scorso da Arpa Lombardia per controllare lo stato delle acque dei fiumi e dei laghi lombardi. L’attività svolta dai tecnici dell’Agenzia contribuirà alla classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali del sessennio di monitoraggio 2020-2025 previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, ma i dati permettono già di fare una prima mappatura. Si è tuffato nell'Adda ma non è riemerso: ripescato senza sensi, non è servita la rianimazione per un ventenne che è morto a Montanaso Lombardo (Lodi), 16 agosto 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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