La Regione Lazio ha annunciato un investimento di un milione di euro per il 2026 destinato alle spiagge delle aree lacustri. La somma rappresenta un aumento rispetto ai oltre 600mila euro assegnati nel 2025, con l'obiettivo di rafforzare il turismo nei territori interessati. La decisione si inserisce nel piano di rilancio delle località lacustri per l'anno prossimo.

? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia un milione di euro per le spiagge lacustri nel 2026.. I fondi superano i 600mila euro del 2025 per potenziare il turismo locale.. Un milione di euro stanziati dalla Regione Lazio per il 2026 rivoluzioneranno la gestione delle spiagge nei comuni situati in prossimità dei laghi, con l’obiettivo di potenziare l’attrattività dei litorali e le strutture ricettive locali. La decisione è stata formalizzata attraverso una delibera della Giunta regionale, nata dalla proposta avanzata dall’assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera. Questo incremento finanziario segna un salto netto rispetto ai 600mila euro destinati l’anno precedente, nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: un milione per rilanciare le spiagge dei laghi nel 2026

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