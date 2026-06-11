Sicilia | un milione di euro per pulire e curare le spiagge

In Sicilia, sono stati assegnati un milione di euro per la pulizia e la tutela delle spiagge. I fondi saranno distribuiti tra diversi comuni, che li utilizzeranno per interventi di pulizia e manutenzione delle aree costiere. Inoltre, sono stati stanziati altri 5 milioni di euro per progetti specifici legati alla salvaguardia dei litorali, anche se i dettagli su come verranno impiegati non sono ancora stati comunicati.

? Punti chiave? In Breve La Regione stanzia quasi un milione di euro per la cura delle coste siciliane. La Regione siciliana ha approvato la ripartizione di quasi un milione di euro destinati ai comuni costieri per garantire la pulizia delle spiagge e migliorare la gestione del demanio marittimo. Il provvedimento, emesso tramite un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, mira a tutelare il patrimonio naturale dell’Isola attraverso il finanziamento di 52 richieste ammissibili. Questa decisione interviene in un momento cruciale per la preparazione dei litorali in vista della stagione balneare, puntando su decoro, sicurezza e una migliore accoglienza per i visitatori. Il piano di investimenti nasce da un processo di selezione che ha coinvolte diverse amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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